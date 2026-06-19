Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.06.26
особового складу / personnel – близько 1 389 420 (+1 370) осіб / persons
танків / tanks – 12 040 (+2) од.
бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 783 (+4) од.
артилерійських систем / artillery systems – 44 298 (+58) од.
РСЗВ / MLRS – 1 881 (+4) од.
засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 432 (+1) од.
літаків / aircraft – 436 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 1 688 (+4) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 359 557 (+1 968) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 787 (+4) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 108 866 (+441) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 309 (+3) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!
#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua