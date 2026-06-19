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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.06.26

особового складу / personnel – близько 1 389 420 (+1 370) осіб / persons

танків / tanks – 12 040 (+2) од.

бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 783 (+4) од.

артилерійських систем / artillery systems – 44 298 (+58) од.

РСЗВ / MLRS – 1 881 (+4) од.

засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 432 (+1) од.

літаків / aircraft – 436 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 1 688 (+4) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 359 557 (+1 968) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 787 (+4) од.

кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 108 866 (+441) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 309 (+3) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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