Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.03.26
особового складу / personnel – близько 1 289 740 (+890) осіб / persons
танків / tanks – 11 800 (+6) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 271 (+3) од.
артилерійських систем / artillery systems – 38 695 (+33) од.
РСЗВ / MLRS – 1 696 (+1) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 336 (+0) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 193 892 (+1 023) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 468 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 84 955 (+180) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 098 (+0) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua