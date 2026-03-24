Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.03.26

особового складу / personnel – близько 1 289 740 (+890) осіб / persons

танків / tanks – 11 800 (+6) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 271 (+3) од.

артилерійських систем / artillery systems – 38 695 (+33) од.

РСЗВ / MLRS – 1 696 (+1) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 336 (+0) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 193 892 (+1 023) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 468 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 84 955 (+180) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 098 (+0) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

