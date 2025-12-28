Надзвичайне
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.12.25

особового складу / personnel – близько 1 204 510 (+1 200) осіб / persons

танків / tanks – 11 469 (+5) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 831 (+8) од.

артилерійських систем / artillery systems – 35 557 (+15) од.

РСЗВ / MLRS – 1 581 (+2) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 264 (+0) од.

літаків / aircraft – 434 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 96 227 (+688) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 136 (+29) од.

кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 71 778 (+166) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 029 (+0) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

