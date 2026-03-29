Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.03.26

особового складу / personnel – близько 1 295 830 (+1 360) осіб / persons

танків / tanks – 11 820 (+8) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 313 (+16) од.

артилерійських систем / artillery systems – 39 001 (+65) од.

РСЗВ / MLRS – 1 707 (+0) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 337 (+0) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 204 060 (+1 948) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 491 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 85 977 (+181) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 105 (+0) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте ещё:

Облікова ставка залишається на рівні 15%
Сегодня 07:26    2
О, а вот и лобовой шантаж от Москвы
Сегодня 07:24    21
«Українські домогосподарки з 3D-принтерами»
Сегодня 07:19    41
“Ото защитили Донбасс. А подивись, шо над нами делают” — мешканці бєлгорода відчувають на собі наслідки власної агресії
Сегодня 07:12    43
Дрон летить – окупант біжить: «Сталевий Кордон» завдає ударів
Сегодня 07:04    63
росія постачає Ірану модернізовані БпЛА, які застосовували у війні в Україні, – AP
Сегодня 06:55    77
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:45    64
Я не вірю і ніколи не вірив, що у московії можлива революція європейського типу: за свободу, за права, за вольності, за честь
Сегодня 06:36    65
Фінляндія перевірить, чи досягає свого місця призначення зброя, замовлена Європою у США для української армії
Сегодня 06:28    78
Президент Володимир Зеленський, перебуваючи на Близькому Сході, поговорив онлайн із журналістами
Сегодня 06:20    91
