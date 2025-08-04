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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 4.08.25

особового складу / personnel – близько / about 1057140 (+1010) осіб / persons

танків / tanks – 11069 (+1) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23079 (+8) од

артилерійських систем / artillery systems – 31053 (+28) од

РСЗВ / MLRS – 1452 (+0) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1203 (+0) од

літаків / aircraft – 421 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 49451 (+77)

крилаті ракети / cruise missiles – 3553 (+1)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 57244 (+85)

спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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