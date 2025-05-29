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Захисник із Сахновщини загинув у бою під Куп’янськом
Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець із Сахновщини Володимир Вовчанський.
Про це повідомили у Сахновщинській селищній раді.
Володимир Вовчанський поліг 30 квітня 2025 року на Куп’янському напрямку під час виконання бойового завдання. Військовий служив стрільцем групи загону.
Військовий проживав у селищі Сахновщина Харківської області, там же 11 травня його проводили в останню путь.
Захисникові був 31 рік.