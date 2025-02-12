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Замороження адміністрацією президента Трампа іноземного фінансування вплинуло на розслідування російських воєнних злочинів в Україні — Reuters
Йдеться про шість проєктів Генпрокуратури, що фінансуються США, на загальну суму $89 млн.
Слідчі на цих проєктах працювали над різними питаннями — від збереження доказів з поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи прокуратури.
Фінансування щонайменше п'яти з цих проєктів вже заморожено, розповіли журналістам поінформовані джерела.
Два проєкти фінансувалися Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), три — Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності і один — Держдепартаментом США.
Джерело: t.me/znua_live
Темы: війна, прокуратура, росія, США, україна