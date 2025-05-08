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Запорізька АЕС під загрозою блекауту через ворожу атаку

Запорізька АЕС під загрозою блекауту через ворожу атаку

Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За інформацією відомства, наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі.

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", – наголосили в Міненерго.

В міністерстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Джерело: epravda.com.ua

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