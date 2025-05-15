Завершення операції означає знищення ХАМАС - Нетаньягу

Ситуація змінилася. У найближчі дні ми ввійдемо в Ґазу з повною силою, щоб завершити операцію. Завершення операції означає підкорення ХАМАС. Це означає знищення ХАМАС, — прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Водночас Нетаньягу не виключив, що Ізраїль може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, але не припинить війну за жодних обставин, доки ХАМАС не буде розгромлено.

"Можливо, ХАМАС скаже: Зачекайте, ми хочемо звільнити ще десятьох заручників. Добре, приведіть їх. Ми їх заберемо. А потім ми увійдемо. Але не буде ситуації, коли ми зупинимо війну… Тимчасове припинення вогню — добре. Але ми йтимемо до кінця", — сказав політик.

Нетаньягу також заявив, що Ізраїль створив певний "орган управління", який дозволить цивільним виїхати з сектора Ґази, "але потрібні країни, готові їх прийняти", тож "саме над цим ми зараз працюємо".

"Якщо ми дамо їм можливість виїхати, я вам кажу — більше 50 відсотків виїдуть. На мою думку, набагато більше. Але ХАМАС там не залишиться", — стверджує Нетаньягу.

Минулого тижня кабінет міністрів Ізраїлю схвалив план "захоплення сектора Ґази та утримання територій". Це рішення викликало невдоволення адміністрації президента США Дональда Трампа, який обіцяв швидко закінчити війну. Як повідомляють західні ЗМІ, з моменту інавгурації Трампа його відносини з Нетаньягу значно погіршилися, оскільки політики по-різному бачать вирішення конфлікту на Близькому Сході.

Джерело: https://t.me/znua_live/201527

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