Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 96

Завершення операції означає знищення ХАМАС - Нетаньягу

Завершення операції означає знищення ХАМАС - Нетаньягу

Ситуація змінилася. У найближчі дні ми ввійдемо в Ґазу з повною силою, щоб завершити операцію. Завершення операції означає підкорення ХАМАС. Це означає знищення ХАМАС, — прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Водночас Нетаньягу не виключив, що Ізраїль може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, але не припинить війну за жодних обставин, доки ХАМАС не буде розгромлено.

"Можливо, ХАМАС скаже: Зачекайте, ми хочемо звільнити ще десятьох заручників. Добре, приведіть їх. Ми їх заберемо. А потім ми увійдемо. Але не буде ситуації, коли ми зупинимо війну… Тимчасове припинення вогню — добре. Але ми йтимемо до кінця", — сказав політик.

Нетаньягу також заявив, що Ізраїль створив певний "орган управління", який дозволить цивільним виїхати з сектора Ґази, "але потрібні країни, готові їх прийняти", тож "саме над цим ми зараз працюємо".

"Якщо ми дамо їм можливість виїхати, я вам кажу — більше 50 відсотків виїдуть. На мою думку, набагато більше. Але ХАМАС там не залишиться", — стверджує Нетаньягу.

Минулого тижня кабінет міністрів Ізраїлю схвалив план "захоплення сектора Ґази та утримання територій". Це рішення викликало невдоволення адміністрації президента США Дональда Трампа, який обіцяв швидко закінчити війну. Як повідомляють західні ЗМІ, з моменту інавгурації Трампа його відносини з Нетаньягу значно погіршилися, оскільки політики по-різному бачать вирішення конфлікту на Близькому Сході.

Джерело: https://t.me/znua_live/201527

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Франківську та Луцьку прогриміли вибухи, працює ППО
Сегодня 06:30    126
В Германии задержаны три украинца, которые планировали совершить диверсии и теракты в стране по заказу рф, — Spiegel
Сегодня 06:19    96
СБУ та Нацполіція затримали ще 5-х підпалювачів, один з яких на замовлення рф намагався знищити синагогу у Кривому Розі
14.05.2025 10:43    107
Злочини, вчинені військовими рф під час повномасштабного вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)
14.05.2025 09:46    101
Збито 80 ворожих БПЛА, 42 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)
14.05.2025 09:11    96
Брехня: «влада Нідерландів фальсифікувала розслідування збиття малайзійського Боїнга МН17
14.05.2025 09:04    95
Харківщина 14 травня
14.05.2025 08:58    88
Тортури та рабська праця ― двом наглядачам катівні на Харківщині повідомили про підозру
14.05.2025 08:04    67
13 працівників ЗАЕС – у полоні, про трьох із них нічого не відомо
14.05.2025 06:26    88
российские спецслужбы использовали украинцев для акта террора - польская прокуратура
13.05.2025 08:36    131
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 