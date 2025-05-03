“Завгосп кремля” і чорна бухгалтерія окупації

Українські хакери зламали пошту заступника міністра оборони рф Павла Фрадкова.

І знайшли все: від паспортів родини — до схем розпилу мільярдів на ТОТ.

• Донбас “відновлює” Кадиров — за чеченськими схемами

• Маріуполь бетонують структури, пов’язані з батьком Кабаєвої

• Тендери, фіктивні компанії, “погоджено в АП” — класика кремлівської мафії

Це не просто Excel-таблиці. Це — інструкція, як перетворити війну на бізнес.

І кожне прізвище там — ціль для санкцій.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6849

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