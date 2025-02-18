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Збито 103 ворожі БПЛА, 67 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 103 ворожі БПЛА, 67 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 18 лютого 2025 року (із 19.00 17 лютого) противник атакував 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із шести напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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