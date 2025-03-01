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Збито 103 ворожих БПЛА, 51 безпілотник-імітатор – не досяг цілей (локаційно втрачені)

Збито 103 ворожих БПЛА, 51 безпілотник-імітатор – не досяг цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 1 березня 2025 року (із 19.30 28 лютого) противник атакував 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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