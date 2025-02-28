Збито 107 ворожих БПЛА, 97 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 28 лютого 2025 року (із 19.00 27 лютого) противник атакував 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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