Збито 110 ворожих БПЛА, 66 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
У ніч на 26 лютого 2025 року (із 19.00 25 лютого) противник атакував 177-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.
Тримаймо небо!
Разом – до перемоги!
Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu