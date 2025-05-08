Збито 20 ворожих БПЛА, 6 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У період із 14.30 по 20.30 7 травня (підчас третьої за добу хвилі атаки) противник завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово – рф.

Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни.

6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.

Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано. Втім, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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