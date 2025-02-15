Збито 33 ворожих БПЛА, 37 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 15 лютого 2025 року (із 20.30 14 лютого) противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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