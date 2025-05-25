Збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

У ніч на 25 травня (із 20.40 24 травня) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника:

- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська обл. – рф.);

- 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська обл., акваторія Чорного моря);

- 1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);

- 298-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.

Також в результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

На жаль, цієї ночі, через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти… Висловлюємо співчуття рідним загиблих та постраждалим.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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