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Збито 54 ворожі БПЛА, 70 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 54 ворожі БПЛА, 70 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 6 травня 2025 року (із 21.30 5 травня) противник атакував 136-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Один БпЛА – в повітрі, бойова робота триває!

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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