Збито 60 ворожих БПЛА, 41 безпілотник-імітатор – не досяг цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 11 травня (із 02.00 11 травня) противник атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл., Гвардійське – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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