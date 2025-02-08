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Збито 67 ворожих БПЛА, 71 безпілотник – не досяг цілей (локаційно втрачений)

Збито 67 ворожих БПЛА, 71 безпілотник – не досяг цілей (локаційно втрачений)

У ніч на 8 лютого 2025 року (із 19.30 7 лютого) противник атакував 139-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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