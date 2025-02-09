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Збито 70 ворожих БПЛА, 74 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 70 ворожих БПЛА, 74 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 9 лютого 2025 року (із 19.30 8 лютого) противник атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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