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Збито 73 ворожих БПЛА, 58 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 73 ворожих БПЛА, 58 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 14 лютого 2025 року (із 19.30 13 лютого) противник атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

58 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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