Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:23
Просмотров: 42

Збито дві балістичні ракети та 81 ворожий БПЛА, 64 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито дві балістичні ракети та 81 ворожий БПЛА, 64 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Із 20.30 6 травня по 13.30 7 травня противник атакував 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ, а також здійснив кілька хвиль атак 187-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське — Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 14.30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

64 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16:00 07.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 16:20    1
росія відправляє медиків на ТОТ — як у ГУЛАГ
Сегодня 10:55    111
Незручні таємниці Чорнобиля
Сегодня 10:28    127
Жители Газы как “живой щит” ХАМАСа: отчет Henry Jackson Society
Сегодня 10:15    88
“Пламя побєди” на ТОТ — бензиновий культ замість життя
Сегодня 10:02    114
Безпрецедентна спроба втручання росії у президентські вибори у Польщі
Сегодня 09:50    110
СБУ затримала агентів російського гру, які проводили ворожі ІПСО в Україні
Сегодня 09:38    101
Індія завдала ударів по Пакистану. Що відомо
Сегодня 09:31    114
Харківщина 7 травня
Сегодня 09:05    89
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман встретился со Стивом Уиткоффом
Сегодня 08:57    96
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 