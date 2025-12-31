Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:26
Просмотров: 51

Збито/подавлено 101 ворожий БПЛА

Збито/подавлено 101 ворожий БПЛА

У ніч на 31 грудня (з 18:00 30 грудня) противник атакував 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/51154

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина 31 грудня
Сегодня 08:45    3
НАЗК оголосило старт кампанії звітування щодо лобістської діяльності
Сегодня 08:41    14
Понад 185 млн грн збитків одному з найбільших енергетичних підприємств країни
Сегодня 08:38    27
російська залізнична компанія-монополіст «ржд» занурюється у все глибшу кризу та змушена урізати витрати
Сегодня 08:34    40
Геополитические итоги 2025 года
Сегодня 08:26    65
Надходження турзбору зросли на понад третину: які регіони відвідують найчастіше
Сегодня 08:19    49
Хочеш жити... ну і крутяться... Як можуть
Сегодня 08:15    45
Заяви кремля про атаку на резиденцію путіна є фейком, – СЗРУ
Сегодня 08:12    61
Оперативна інформація станом на 08.00 31.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    60
Ми - фронтир
Сегодня 08:04    54
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 