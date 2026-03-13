У ніч на 13 березня (з 18:00 12 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

