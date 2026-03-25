Надзвичайне
Сегодня 08:34
Збито/подавлено 121 ворожий БПЛА

У ніч на 25 березня (з 19:00 24 березня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте ещё:

росія використовує ШІ для деморалізації військових
Сегодня 09:52    15
Фігуранта «плівок Вовка», суддю ліквідованого ОАСК Ігоря Качура подали на звільнення, а також тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя — ГО «Автомайдан»
Сегодня 09:42    31
Подвійний теракт у Бучі - вже класичний приклад підступної тактики кремля
Сегодня 09:31    46
БЕБ віддали під суд двох розкрадачів бюджету
Сегодня 09:21    53
російські виробництва дронів є законними військовими цілями у боротьбі проти режиму мул
Сегодня 09:12    52
СБУ затримала на Рівненщині ще одного коригувальника воєнної розвідки рф
Сегодня 09:03    61
Харківщина 25 березня
Сегодня 08:50    64
Майже 680 тисяч людей долучились до програми "УЗ-3000": куди найчастіше їздять українці
Сегодня 08:41    75
В последние годы в Финляндии резко вырос спрос на курсы выживания и обращения с оружием — особенно среди женщин
Сегодня 08:38    66
російський супутник-шпигун "завис" біля Intelsat-39, який забезпечує зв'язок в Європі
Сегодня 08:33    71
