Сегодня 08:39
Збито/подавлено 150 ворожих БПЛА

У ніч на 30 березня (з 18:00 29 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/59065

Читайте ещё:

Це працює: як відновити ресурс за шістьма кроками (ВІДЕО)
Сегодня 09:22    64
Європейська комісія підтверджує кібератаку після заяв хакерів про витік даних
Сегодня 08:56    68
Окупанти помилилися й потрапили в полон: гвардієць розповів про курйозний випадок
Сегодня 08:48    98
Харківщина 30 березня
Сегодня 08:44    86
Суд у Миргороді виніс вирок жінці за перешкоджання мобілізації через Telegram
Сегодня 08:41    98
Поточна ситуація у світі - невдоволення, вибачення, запевнення
Сегодня 08:30    108
Іранські хакери заявили про злам особистої електронної пошти директора ФБР Каша Пателя
Сегодня 08:26    78
Свежее фото авианесущего крейсера “Адмирала Кузнецова”, который 9-й год ржавеет на ремонте
Сегодня 08:19    88
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
Сегодня 08:15    84
В Запорожье суд выселил Национальный союз художников с чердака коммунального здания
Сегодня 08:11    80
