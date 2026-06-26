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Збито/подавлено 177 цілей

Збито/подавлено 177 цілей

У ніч на 26 червня (з 18:00 25 червня) противник атакував 7 балістичними ракетами Іскандер-М (по Київщині та Полтавщині) з Брянської, Курської обл., рф, та 189 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 177 цілей – 3 балістичні ракети Іскандер-М та 174 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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