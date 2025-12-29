Надзвичайне
Сегодня 08:53
Збито/подавлено 21 ворожий БПЛА

У ніч на 29 грудня (з 21:00 28 грудня) противник атакував 25-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово – рф., Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк - ТОТ, близько 15 із них ‘’шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги.

Джерело: https://t.me/kpszsu/51030

