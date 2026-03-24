Збито/подавлено 25 ракет та 365 ворожих БПЛА

У ніч на 24 березня (з 18:00 23 березня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

- 18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору над Каспійським морем);

- 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

- 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

- 18 крилатих ракет Х-101;

- 5 крилатих ракет Іскандер-К;

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

- 365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

