Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 88

Збито/подавлено 25 ракет та 365 ворожих БПЛА

У ніч на 24 березня (з 18:00 23 березня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

- 18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору над Каспійським морем);

- 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

- 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

- 18 крилатих ракет Х-101;

- 5 крилатих ракет Іскандер-К;

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

- 365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сійярто просив допомоги у рф, щоб просунути союзників на виборах у Словаччині
Сегодня 10:55    30
Так з ким США веде перемовини в Ірані?
Сегодня 10:42    41
За матеріалами СБУ 14 років тюрми отримав агент гру рф, який намагався отримати новітні танкові розробки України
Сегодня 10:30    52
Орбановская Венгрия стала форпостом ГРУ
Сегодня 09:53    76
Два канали незаконного переправлення осіб через кордон ліквідували оперативники Мукачівського прикордонного загону
Сегодня 09:42    73
СБУ та Нацполіція викрили у Полтаві неповнолітніх, які на замовлення рф намагалися підірвати авто з воїнами ЗСУ
Сегодня 09:30    73
Коли США та Ізраїль планували війну проти Ірану, вони сподівались на швидке повстання — але прорахувались
Сегодня 09:18    79
Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили схему ухилення від сплати податків у паливній сфері
Сегодня 09:07    76
російські спецслужби посилюють шпигунську діяльність у Флориді — ключовому центрі космічної та оборонної інфраструктури США
Сегодня 08:53    87
War&Sanctions: ГУР оприлюднює детальну інформацію про російські баражуючі боєприпаси “ланцет” та “скальпель”
Сегодня 08:45    91
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 