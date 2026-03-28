Збито/подавлено 252 ворожі БПЛА

У ніч на 28 березня (з 18:00 27 березня) противник атакував 273 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 180 із них – "шахеди".

❗️Основний напрямок удару – Одещина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Після 07.00 ворог завдав повторних ударів безпілотниками по Одещині та інших регіонах на півночі та сході. Результати бойової роботи уточнюються.

