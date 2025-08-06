Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 90

Збито/подавлено 36 ворожих БПЛА

Збито/подавлено 36 ворожих БПЛА

У ніч на 6 серпня (із 20.30 5 серпня) противник атакував 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/39979

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російська пропаганда активно використовує штучний інтелект для створення фейкових новин і маніпуляцій.
Сегодня 10:49    64
Новий маскувальний малюнок ММ-25
Сегодня 10:36    82
Що відомо про нову ініціативу країн-партнерів з військової підтримки України
Сегодня 10:23    98
Підозра у несплаті податків понад 28,9 млн грн - БЕБ
Сегодня 10:11    85
Панама посилює боротьбу з «тіньовим флотом» росії
Сегодня 10:01    86
Три короткие истории про преступность
Сегодня 09:50    92
❗️ Увага, зловмисники розсилають провокаційні повідомлення «Спали ТЦК – врятуй життя собі та близьким»
Сегодня 09:40    81
На россии продолжается охота на мигрантов
Сегодня 09:29    111
В Вооруженных силах Украины служат добровольцы из 72 стран.
Сегодня 09:18    78
У Кропивницькому засохлі туї на клумбах пофарбували зеленою фарбою
Сегодня 09:12    127
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 