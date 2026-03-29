Збито/подавлено 380 ворожих БПЛА

У ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) противник атакував аеробалістичною ракетою “Кинджал” (район пуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 300 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/58995

Читайте ещё:

“Агентка “Свєта””: документальний фільм про унікальну операцію ГУР в Енергодарі
Сегодня 10:18    71
Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон (ВІДЕО)
Сегодня 10:06    68
Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)
Сегодня 09:42    71
Самая массовая акция протеста в истории США, организованная движением «Нет королям»
Сегодня 09:37    82
Через росію та війну в Україні: Axios розкрив, як Рубіо посварився з Каллас на зустрічі G7
Сегодня 09:30    104
США вместе с Израилем делают стратегически всё, что им угодно
Сегодня 09:18    98
Весь інтернет гуде від висловлювань Арміна Паппергера щодо низької інноваційності українських дронів
Сегодня 09:14    108
Скандал із "зерновими оборудками": трейдери призупинили закупівлі зі сторонніх елеваторів
Сегодня 09:07    73
Цифрова ізоляція: як окупанти будують «інтернет-гетто» на ТОТ
Сегодня 08:59    86
Ленінградська область під новою атакою БпЛА: у порту Усть-Луга знову "пропущені"
Сегодня 08:54    89
