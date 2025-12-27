Надзвичайне
Сегодня 14:18
Просмотров: 81

Збито/подавлено 503 цілі противника

У ніч на 27 грудня (з 18:00 26 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Основний напрямок удару – Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 559-ти засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

- 519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – «шахеди»);

- 10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Рязанська, Брянська обл. – рф);

- 7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (район пуску – Ростовська область, акваторія Чорного моря);

- 21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської обл. - рф);

- 2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 13.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі:

- 474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

- 6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал»;

- 4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;

- 19 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях.

Крім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) БпЛА уточнюється, декілька ворожих БпЛА в повітрі. Дотримуйтесь заходів безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/50944

