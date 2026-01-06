У ніч на 06 січня (з 18:00 05 січня) противник атакував 61 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел – рф., ТОТ Донецька, близько 40 із них – "шахеди."

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/51716

