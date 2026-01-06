Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 58

Збито/подавлено 53 ворожі БПЛА

Збито/подавлено 53 ворожі БПЛА

У ніч на 06 січня (з 18:00 05 січня) противник атакував 61 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел – рф., ТОТ Донецька, близько 40 із них – "шахеди."

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/51716

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

З 1 січня 2026 року на ТОТ Луганщини окупаційна влада скасовує регіональні соцвиплати
Сегодня 09:30    1
У Посад-Покровському підряднику з історією завищення цін замовили роботи на 55 мільйонів
Сегодня 09:11    37
Японія передасть 66 одиниць технічного обладнання для прифронтових регіонів
Сегодня 09:02    58
ПЗРК на збитому «Шахеді» – російська «Верба»
Сегодня 08:45    72
Уряд вперше офіційно визначив обсяги медичного канабісу в Україні
Сегодня 08:39    66
Конфіскований у росіян калуський завод "Євротрубпласт" утретє не змогли продати
Сегодня 08:32    67
Харківщина 6 січня
Сегодня 08:30    63
Робота РУБпАК «Aquila» на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 08:19    80
Національний художній музей співпрацює з розвідкою для пошуку втрачених під час Другої світової творів мистецтва
Сегодня 08:15    94
Оперативна інформація станом на 08:00 06.01.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:09    102
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 