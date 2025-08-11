Надзвичайне
Сегодня 08:29
Збито/подавлено 59 ворожих БПЛА

Збито/подавлено 59 ворожих БПЛА

У ніч на 11 серпня (із 20.30 10 серпня) противник атакував 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/40202

Новости портала «Весь Харьков»

