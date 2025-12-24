У ніч на 24 грудня (з 19:00 23 грудня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/50579

