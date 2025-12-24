Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 51

Збито/подавлено 60 ворожих БПЛА

Збито/подавлено 60 ворожих БПЛА

У ніч на 24 грудня (з 19:00 23 грудня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/50579

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 30 тис. дітей з ТОТ дистанційно навчаються в українських школах, – МОН
Сегодня 09:24    23
Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення українського ОПК
Сегодня 09:14    39
БЕБ - несплачені податки відшкодовано
Сегодня 09:03    47
Харківщина 24 грудня
Сегодня 08:57    64
Міндіч відкинув звинувачення у корупції та заявив, що не повернеться з Ізраїлю до України
Сегодня 08:53    55
російська влада хоче далі в ґеймінг: мріють про свій Call of Duty — з «правильними» мішенями
Сегодня 08:44    65
В Німеччині випробували бойову частину для дрону-камікадзе Virtus
Сегодня 08:36    74
24 грудня 1937 року народився В’ячеслав Чорновіл, символ боротьби за незалежність України
Сегодня 08:33    61
Уряд закликає НКРЕКП не змінювати тарифи на воду для населення
Сегодня 08:29    59
російські дипломати як інструмент гібридної агресії
Сегодня 08:21    81
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 