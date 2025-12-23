Надзвичайне
Сегодня 11:54
Збито/подавлено 621 ціль противника

Збито/подавлено 621 ціль противника

У ніч на 23 грудня (з 18:00 22 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:

- 635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Крим (близько 400 із них – «шахеди»);

- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків - Рязанська обл., рф);

- 35 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська область, рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:

- 587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

- 34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.

Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються).

❗️ Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: https://t.me/kpszsu/50506

Новости портала «Весь Харьков»

