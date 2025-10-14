Надзвичайне
Сегодня 08:34
Просмотров: 29

Збито/подавлено 69 ворожих БПЛА

Збито/подавлено 69 ворожих БПЛА

У ніч на 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня) противник атакував 96 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/44692

Новости портала «Весь Харьков»

