Сегодня 08:19
Збито/подавлено 80 ворожих БПЛА

У ніч на 03 січня (з 18:00 02 січня) противник атакував 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/51494

