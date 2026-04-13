Сегодня 08:41
Збито/подавлено 87 ворожих БПЛА

Протягом ночі (з 00:10 13 квітня) противник атакував 98 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 65 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Читайте ещё:

Національні травми Європи
Сегодня 10:05    9
Злиденність, мігранти і заблокований Telegram: чим хворіє росія у 2026 році
Сегодня 09:53    24
«Кордон K9»: Петро та Берта (ВІДЕО)
Сегодня 09:30    40
росія розгорнула дезінформаційну кампанію про нібито «сепаратизм» у Литві, просуваючи фейкові наративи про «Клайпедську народну республіку»
Сегодня 09:21    49
Бюджетний колапс: дефіцит росії за два місяці перевищив річну норму
Сегодня 09:02    65
САП. Актуальні події 6 – 11 квітня 2026 року
Сегодня 08:46    60
Харківщина 13 квітня
Сегодня 08:43    81
У Швеції затримали балкер, що йшов з російського порту
Сегодня 08:40    76
Пропаганда рф поширює чергові маніпуляції про нібито «насильницьке вилучення дітей» українськими військовими та бреше про «звірства київського режиму»
Сегодня 08:33    69
База в Новороссийске стремительно перестает быть безопасным убежищем
Сегодня 08:25    106
