Збито/подавлено крилату ракету іскандер-к та 16 ворожих БПЛА
У ніч на 9 серпня (із 22.30 8 серпня) противник атакував 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово – рф., а також двома крилатими ракетами Іскандер-К із ТОТ Запорізької обл.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.
Тримаймо небо!
Разом – до перемоги!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua