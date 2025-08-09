Надзвичайне
Збито/подавлено крилату ракету іскандер-к та 16 ворожих БПЛА

У ніч на 9 серпня (із 22.30 8 серпня) противник атакував 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово – рф., а також двома крилатими ракетами Іскандер-К із ТОТ Запорізької обл.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

