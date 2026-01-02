Зеленський показав перші фото ракетного удару по Харкову

Вдень 2 січня окупанти завдали удару по Харкову. За попередніми даними, для атаки росіяни застосували дві ракети.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Попередньо, дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби», – написав Зеленський.

Точна кількість постраждалих ще невідома.

За даними мерії, вже відомо про 12 постраждалих.

