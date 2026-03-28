Сегодня 10:23
Просмотров: 78
Злагоджено і результативно. Робота прикордонників «Форпосту»
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» продовжують системно знищувати сили противника. Оператори FPV-дронів виявляють ворожу техніку та укриття, які окупанти використовують для переміщення, накопичення особового складу і спроб закріпитися на позиціях.
Будь-які спроби сховатися або утримати зайняті рубежі закінчуються однаково – точним виявленням і ураженням. Прикордонники працюють злагоджено та без зайвих дій, що дозволяє досягати стабільного результату на полі бою.
Джерело: dpsu.gov.ua
Темы: війна, могилізація, росія, україна