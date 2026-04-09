ЗМІ: грецький Patriot потрапив у "математичну пастку" іранських дронів

Генеральний штаб Греції підтвердив знищення іранського безпілотника, якими Тегеран атакує країни Перської затоки, за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. Інцидент стався 6 квітня в районі узбережжя Червоного моря в Саудівській Аравії, де розгорнута грецька батарея. Водночас аналітики інформаційно-консалтингової компанії Defense Express зауважують, використання дороговартісних перехоплювачів проти дешевих дронів суперечить застереженням України те, що неефективно збивати цілі, які коштують десятки тисяч доларів, ракетами за мільйони.

Експерти розповіли, що Греція бере участь у місії ELDYSA (Hellenic Force in Saudi Arabia) з 2021 року, забезпечуючи протиповітряну оборону стратегічно важливого нафтопереробного заводу. Минулого місяця ця батарея вперше показала себе в справжньому бою, коли збила дві іранські ракети, які намагалися підірвати той самий НПЗ.

Нерівний розрахунок

За інформацією видання Kathimerini, грецькі сили використали ЗРК Patriot для нейтралізації загрози. Аналітики зазначають, що боєкомплект цих систем зазвичай містить ракети PAC-2 GEM-T, спеціально розроблені для ураження аеродинамічних цілей.

Порівняння вартості засобів ураження та цілі:

● Ракета PAC-2 GEM-T: від 4 до 6 млн доларів за одиницю.

● Іранський дрон-камікадзе: близько 70 тисяч доларів.

● Різниця в ціні: витрати на перехоплення перевищують вартість цілі у 57–86 разів.

Чому досвід України є важливим

У Defense Express зауважують, що Україна вже давно пояснюють союзникам на Заході, а також партнерам на Близькому Сході, що нерозумно збивати дешеві дрони ракетами, які коштують мільйони.

"На збиття одного іранського безпілотника грецька армія витратила у приблизно 57–86 разів більше, ніж орієнтовна вартість того самого дрона, що просто шалена різниця. Саме тому країнам Близького сходу, і не тільки, так потрібні дешеві українські дрони-перехоплювачі", — підкреслили у Defense Express.

Джерело: zn.ua

Новости портала «Весь Харьков»