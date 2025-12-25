Знайшли сховане, знищили замасковане (ВІДЕО)

На півдні, під час денного польоту, оператори БпЛА Держприкордонслужби виявили систему спостереження «Муром-М» та замаскований РЕБ противника.

FPV-дрони прикордонників довго не чекали – «Муром» згорів, РЕБ стертий в пил. А вже серед ночі аеророзвідники виявили та знищили укриття ворога та ще один комплекс РЕБ.

Державна прикордонна служба України 24/7 дає гідну відсіч ворогу та є невід’ємною складовою Сил оборони України.

Джерело: dpsu.gov.ua

