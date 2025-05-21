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Знешкоджено 63 ворожі БПЛА

Знешкоджено 63 ворожі БПЛА

У ніч на 21 травня (із 00.30 21 травня) противник атакував 76-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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