Знешкоджено 69 ворожих БПЛА та три авіаційні ракети

У ніч на 31 травня (із 19.30 30 травня) противник атакував 114-ма засобами повітряного нападу:

- 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму;

- 2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської обл. – рф;

- 2 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – рф.;

- 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської обл. – рф.

❗️ Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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