Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 47

Знешкоджено 76 ворожих БПЛА

Знешкоджено 76 ворожих БПЛА

У ніч на 19 травня (із 23.00 18 травня) противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина..

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На жаль, українці й досі не знають в повній мірі своїх національних героїв, якими міг би пишатися будь-який народ світу
Сегодня 10:05    32
Американська компанія продаватиме у США українські дрони Magura V7, - Defense Express
Сегодня 09:52    31
На дні колишнього Каховського водосховища виріс дуже різноманітний густий ліс
Сегодня 09:40    54
росіяни переобладнали Як-52 для протидії дронам
Сегодня 09:28    47
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 09:23    47
Окупанти формують списки дітей для мілітарних таборів
Сегодня 09:16    47
Скільки воєнних злочинів вчинила в Україні росія
Сегодня 09:11    60
Як росіяни розпалюють ненависть до кримських татар
Сегодня 08:55    89
Європейські лідери обговорили з Трампом Україну напередодні його розмови з Путіним
Сегодня 08:50    97
За тиждень Нацбанк продав 755 мільйонів доларів
Сегодня 08:45    66
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 