У ніч на 19 травня (із 23.00 18 травня) противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина..

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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