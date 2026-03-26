Сегодня 09:16
Зникнення дітей у Криму: окупаційна «поліція» ігнорує виклики

На півострові фіксують нові випадки зникнення неповнолітніх, переважно дівчат віком 12–18 років. Останні інциденти трапилися в Алушті (8 березня) та Сімферополі (16 березня), проте реакція силовиків залишається формальною.

Центр національного спротиву не виключає, що за цими випадками можуть стояти злочинні мережі, зокрема ті, що спеціалізуються на торгівлі людьми. В умовах окупації та інформаційної ізоляції Криму базові механізми захисту дітей фактично не працюють, а злочини проти цивільного населення залишаються без належного розслідування.

▶ ️Хронологію зникнень та деталі щодо небезпечних районів дивіться за посиланням (https://sprotyv.org.ua/znyknennia-ditei-na-tot-u-krymu-fiksuiut-novi-vypadky/)

✅Чат-бот ЦНС (https://t.me/official_sprotyv_bot)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8394

Читайте ещё:

Ще мінімум 5 років занепаду: що чекає ЖКГ росії до 2030-го
Сегодня 10:57    21
БЕБ - шахраї фальсифікували кондитерку
Сегодня 10:45    38
Схема на мільйон: на Закарпатті підприємець ввозив авто як «гуманітарку» для ЗСУ та продавав їх
Сегодня 10:37    49
росія хоче узаконити крадене: від побутових крадіжок до автомобілів із ЄС
Сегодня 10:27    47
БЕБ викрило розкрадачів бюджету на допомогу армії
Сегодня 10:16    47
У рф мілітаризацію нового покоління починають уже з дитсадка
Сегодня 10:05    60
російські спецслужби активізували моніторинг місцевих груп для виявлення проукраїнських мешканців
Сегодня 09:55    73
Жителька Одещини намагалась переправити тандем липових військових за кордон
Сегодня 09:46    58
БЕБ викрило шахрайку
Сегодня 09:37    59
Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком про €230 млн на відновлення доріг
Сегодня 09:27    83
