Зникнення дітей у Криму: окупаційна «поліція» ігнорує виклики

На півострові фіксують нові випадки зникнення неповнолітніх, переважно дівчат віком 12–18 років. Останні інциденти трапилися в Алушті (8 березня) та Сімферополі (16 березня), проте реакція силовиків залишається формальною.

Центр національного спротиву не виключає, що за цими випадками можуть стояти злочинні мережі, зокрема ті, що спеціалізуються на торгівлі людьми. В умовах окупації та інформаційної ізоляції Криму базові механізми захисту дітей фактично не працюють, а злочини проти цивільного населення залишаються без належного розслідування.

Хронологію зникнень та деталі щодо небезпечних районів дивіться за посиланням (https://sprotyv.org.ua/znyknennia-ditei-na-tot-u-krymu-fiksuiut-novi-vypadky/)

